Чего ждут сербы от визита Путина?
Владимир Путин, прибывший с визитом в Сербию, поблагодарил жителей Белграда за теплый прием.
Среди вопросов, которые он обсуждал со своим сербским коллегой Александром Вучичем, - инвестиции в сербскую экономику, газопровод из Турции в Центральную Европу, одну из веток которого сербы хотели бы проложить через свою территорию, военные поставки и, что немаловажно для Белграда - поддержка в решении вопроса Косова.
Поможет ли нынешний визит Путина в Белград продвинуться по какому-то из этих вопросов, что сербы думают о России и какие надежды с ней связывают - об этом рассказывают обозреватель Сербской службы Би-би-си Александр Миладинович и недавно вернувшийся из Сербии корреспондент Русской службы Олег Болдырев.
-
17 января 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне