Чего ждут сербы от визита Путина?
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Чего ждут сербы от визита Путина?

Владимир Путин, прибывший с визитом в Сербию, поблагодарил жителей Белграда за теплый прием.

Среди вопросов, которые он обсуждал со своим сербским коллегой Александром Вучичем, - инвестиции в сербскую экономику, газопровод из Турции в Центральную Европу, одну из веток которого сербы хотели бы проложить через свою территорию, военные поставки и, что немаловажно для Белграда - поддержка в решении вопроса Косова.

Поможет ли нынешний визит Путина в Белград продвинуться по какому-то из этих вопросов, что сербы думают о России и какие надежды с ней связывают - об этом рассказывают обозреватель Сербской службы Би-би-си Александр Миладинович и недавно вернувшийся из Сербии корреспондент Русской службы Олег Болдырев.

  • 17 января 2019
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