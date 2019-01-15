ТВ-новости: что будет с "брекситом"?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 15 января:
•Депутаты британского парламента голосуют по ключевому соглашению с ЕС о расставании Лондона и Брюсселя;
•"Секс-тренеры", которые дали старт расследованию Навального о Дерипаске и Приходько, получили условный срок в Тайланде;
•Московский суд оставил под стражей до конца апреля задержанных Россией в Черном море украинских моряков;
•Интервью с Рахаф Кунун, девушкой из Саудовской Аравии, за побегом которой от своей семьи следил весь мир.
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15 января 2019
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