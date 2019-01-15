Музыкант: "Все зовут меня афганский Джастин Трюдо"
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Музыкант: "Все зовут меня афганский Джастин Трюдо"

Абдул Салман Мафтун участвует в музыкальном шоу "Звезда Афганистана".

Неожиданно выступления музыканта стали набирать популярность в сети из-за его сходства с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Мафтун говорит, что был бы рад познакомиться со своим "двойником" лично, но пока Трюдо не приглашал музыканта на встречу.

  • 15 января 2019
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