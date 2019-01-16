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Распятие с клоуном вызвало возмущение арабов-христиан в Израиле
В Израиле не утихает конфликт вокруг противоречивого экспоната Хайфского художественного музея, в котором художник попытался выразить свое отношение к современному обществу потребления.
Фигура распятого клоуна МакИисуса художника Яна Лейнонена возмутила местных арабов-христиан.
"То, что, возможно, называется свободой слова и признается нормой в Европе или в Великобритании, здесь не всегда уместно", - сказал Би-би-си Юсуф Якуб, священник католической церкви.
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16 января 2019
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