Споры о "МакИсусе"
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Распятие с клоуном вызвало возмущение арабов-христиан в Израиле

В Израиле не утихает конфликт вокруг противоречивого экспоната Хайфского художественного музея, в котором художник попытался выразить свое отношение к современному обществу потребления.

Фигура распятого клоуна МакИисуса художника Яна Лейнонена возмутила местных арабов-христиан.

"То, что, возможно, называется свободой слова и признается нормой в Европе или в Великобритании, здесь не всегда уместно", - сказал Би-би-си Юсуф Якуб, священник католической церкви.

  • 16 января 2019
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