Керченский пролив
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Керченский пролив: как украинские ВМС проходили его раньше

За два месяца до инцидента в Керченском проливе, в сентябре 2018 года, украинские моряки успешно совершили проход морем из Одессы в Мариуполь.

Когда они попытались сделать это в ноябре, три украинских корабля были перехвачены пограничной службой ФСБ России с применением оружия.

24 украинских военнослужащих были задержаны. Россия обвиняет их в попытке незаконного пересечения государственной границы у берегов Крыма.

Чем же проход украинских кораблей через Керченский в сентябре 2018 года отличался от следующей неудачной попытки их сослуживцев?

Вот что рассказали они об этом Би-би-си.

  • 16 января 2019
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