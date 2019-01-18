Голографическая панель - навигатор будущего?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Голографическая панель - навигатор будущего?

Британия компания представила новейшую голографическую панель для автомобилей, которая, по мнению разработчиков, может стать навигатором будущего.

Представители компании Envisics показали Би-би-си, как это работает, на выставке Consumer Electronics Show (CES) в американском Лас-Вегасе.

А вы доверили бы такому навигатору будущего свою безопасность?

  • 18 января 2019
Go to next video: Tesla сбила российского робота в Лас-Вегасе