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Видео
Голографическая панель - навигатор будущего?
Британия компания представила новейшую голографическую панель для автомобилей, которая, по мнению разработчиков, может стать навигатором будущего.
Представители компании Envisics показали Би-би-си, как это работает, на выставке Consumer Electronics Show (CES) в американском Лас-Вегасе.
А вы доверили бы такому навигатору будущего свою безопасность?
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18 января 2019
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