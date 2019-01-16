ТВ-новости: Удержится ли Тереза Мэй и что будет с "брекситом"?
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: удержится ли Тереза Мэй и что будет с "брекситом"?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 16 января:

  • Британский парламент голосует по вотуму недоверия правительству.
  • Российский МИД подводит дипломатические итоги 2018-го года - а мы их проверяем.
  • Кения скорбит о погибших при нападении на отель.
  • В Израиле возмущаются из-за распятия с клоуном.
  • 16 января 2019
Go to next video: Чего ждут сербы от визита Путина?