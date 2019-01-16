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ТВ-новости: удержится ли Тереза Мэй и что будет с "брекситом"?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 16 января:
- Британский парламент голосует по вотуму недоверия правительству.
- Российский МИД подводит дипломатические итоги 2018-го года - а мы их проверяем.
- Кения скорбит о погибших при нападении на отель.
- В Израиле возмущаются из-за распятия с клоуном.
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16 января 2019
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