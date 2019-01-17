Взрыв в университете Лиона: видео

Видео

В Лионе в университете имени Клода Бернара прогремел сильный взрыв.

В университете сообщили, что все произошло из-за ремонтных работ, которые проводились на крыше одного из зданий кампуса. Рано утром возник пожар, после чего взорвались три газовых баллона.