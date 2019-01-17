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Взрыв в университете Лиона: видео
В Лионе в университете имени Клода Бернара прогремел сильный взрыв.
В университете сообщили, что все произошло из-за ремонтных работ, которые проводились на крыше одного из зданий кампуса. Рано утром возник пожар, после чего взорвались три газовых баллона.
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17 января 2019
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