Огромный ледяной диск образовался на реке в США
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Огромный ледяной диск образовался на реке в США

Ледяной диск диаметром 91 метр образовался на реке в городе Вестбрук в США.

Обычно ледяные диски возникают на изгибах рек, когда течение равномерно омывает замерзающую воду.

Диск медленно вращается из-за изменения температуры воды.

  • 23 января 2019
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