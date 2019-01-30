Президент Венесуэлы Мадуро хочет оставиться на связи с Путиным
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Президент Венесуэлы Мадуро хочет оставаться на связи с Путиным

Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, провозгласившему себя временным президентом, покидать страну и заблокировал доступ к его банковским счетам.

Таким образом, суд одобрил запрос прокуратуры Венесуэлы, попросившей запретить Гуайдо покидать страну в связи начатым в его отношении расследованием.

О вариантах развития событий в Венесуэле рассказал корреспондент Би-би-си Даниэль Гарсиа.

  • 30 января 2019
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