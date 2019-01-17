ТВ-Новости: Как в Сербии принимают Путина и что думают о России
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ТВ-новости: как в Сербии принимают Путина и что думают о России

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 17 января:

  • Церковь Путина и соперничество Москвы и ЕС на Балканах.
  • Стыд и отчаяние россиян из-за распада СССР - и наш собственный мини-опрос на улицах Москвы.
  • Как идет борьба с исламистами в Сирии – репортаж с линии фронта.
  • Диета для планеты – как изменить свои пищевые привычки, чтобы еды хватило на всех.
  • 17 января 2019
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