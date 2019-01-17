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ТВ-новости: как в Сербии принимают Путина и что думают о России
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 17 января:
- Церковь Путина и соперничество Москвы и ЕС на Балканах.
- Стыд и отчаяние россиян из-за распада СССР - и наш собственный мини-опрос на улицах Москвы.
- Как идет борьба с исламистами в Сирии – репортаж с линии фронта.
- Диета для планеты – как изменить свои пищевые привычки, чтобы еды хватило на всех.
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17 января 2019
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