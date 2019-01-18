"Живая легенда": что встретившие Путина сербы думают о президенте России
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"Живая легенда": что о Владимире Путине думают в Сербии

Владимир Путин прибыл с визитом в Сербию. На улицах Белграда его встретили более 100 тысяч человек - это десятая часть всего населения города.

Сербские СМИ писали, что за участие людям платили по 13 евро суточных. Однако правящая Сербская прогрессивная партия это опровергает.

Русская служба Би-би-си узнала у людей на улицах Белграда, что они думают о Владимире Путине и ситуации в России.

  • 18 января 2019
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