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Видео
В Альпах специальность устроили сход лавины: видео
С начала года в Европе продолжаются обильные снегопады. Из-за большого количества снега в горах сильно вырос риск образования там лавин.
Чтобы предотвратить внезапный сход снега, люди специально заложили взрывчатку на склонах и устроили контролируемый взрыв и сход лавины.
Кадры этого процесса засняли с вертолета.
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18 января 2019
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