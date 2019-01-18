Видео контролируемого схода лавины в Альпах
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В Альпах специальность устроили сход лавины: видео

С начала года в Европе продолжаются обильные снегопады. Из-за большого количества снега в горах сильно вырос риск образования там лавин.

Чтобы предотвратить внезапный сход снега, люди специально заложили взрывчатку на склонах и устроили контролируемый взрыв и сход лавины.

Кадры этого процесса засняли с вертолета.

  • 18 января 2019
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