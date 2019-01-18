В Альпах специальность устроили сход лавины: видео

Сноубордист снял на видео спуск во время схода лавины

Сноубордист Томас Крей катался во французских Альпах на курорте Тинь. Вдруг под его ногами начал двигаться снежный покров. Спасло спортсмена то, что у него был с собой рюкзак с противолавинной подушкой.