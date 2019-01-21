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В Магнитогорске снесли часть обрушившегося дома
В Магнитогорске снесли остатки стены обрушившегося жилого дома.
31 декабря там произошел взрыв, после чего рухнул один из подъездов. . По официальной версии, взорвался бытовой газ. В результате обрушения погибли 39 человек.
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21 января 2019
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