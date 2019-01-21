В Магнитогорске снесли часть обрушившегося дома
Media playback is unsupported on your device
Видео

В Магнитогорске снесли часть обрушившегося дома

В Магнитогорске снесли остатки стены обрушившегося жилого дома.

31 декабря там произошел взрыв, после чего рухнул один из подъездов. . По официальной версии, взорвался бытовой газ. В результате обрушения погибли 39 человек.

  • 21 января 2019
Go to next video: Взрыв в многоэтажке в Магнитогорске