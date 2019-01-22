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Экскаваторщик разрушил вход в отель: видео
В британском Ливерпуле рабочий на своем экскаваторе разрушил вход в отель из-за того, что работодатель не заплатил ему обещанные 600 фунтов.
Во время происшествия в отеле находились люди, но никто из них не пострадал. Разгромив лобби, водитель покинул место происшествия на своей машине.
Вскоре на сайте GoFundMe стартовала кампания по сбору денег для рабочего. Их планируют потратить и на зарплату, и на штраф за разрушения.
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22 января 2019
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