Ниагарский водопад замерз из-за сильных холодов

На лыжах с Монмартра: как парижане радуются снегу

В Париже впервые за зиму прошел сильный снегопад. За сутки выпало 13 сантиментов снега, что вызвало задержки поездов и сильные пробки. Однако парижане не отчаиваются - они катаются на лыжах, сноубордах и ледянках с Монмартра, играют в снежки и лепят снеговиков.