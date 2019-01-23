Ниагарский водопад замерз из-за сильных холодов
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Ниагарский водопад замерз из-за сильных холодов

Мощный снежный шторм обрушился на северо-восточный регион США. Из-за сильного похолодания частично замерз Ниагарский водопад.

По словам PR-менеджера департамента парков штата Нью-Йорк Анджелы Берти, полностью водопад не может замерзнуть из-за работы местной гидроэлектростанции.

  • 23 января 2019
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