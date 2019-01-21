Самая одинокая в мире лягушка нашла пару
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Самая одинокая в мире лягушка нашла пару

"Самая одинокая" лягушка в мире по кличке Ромео наконец-то нашла свою Джульетту, что может означать сохранение целого вида.

Самец Ромео последние 10 лет провел в изоляции, поскольку считался последним представителем своего вида Sehuencas.

Но недавно ученым из Боливии удалось найти ему пару. И не одну.

  • 21 января 2019
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