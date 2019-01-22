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Как девушки из Северной Кореи бежали из секс-рабства в Китае
Миру и Цзиюнь удерживали годами в квартире в Китае и заставляли предоставлять секс-услуги онлайн. Девушкам помог бежать пастор Чхун Кивон.
Он отвез их в посольство Южной Кореи в другой стране. Какое-то время девушки будут жить в центре для переселенцев и готовиться к новой жизни.
Цзиюнь насильно удерживали восемь лет, а Миру – пять. Цзиюнь даже пыталась покончить с собой.
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22 января 2019
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