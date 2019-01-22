Как девушки из Северной Кореи бежали из онлайн-секс рабства в Китае
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Как девушки из Северной Кореи бежали из секс-рабства в Китае

Миру и Цзиюнь удерживали годами в квартире в Китае и заставляли предоставлять секс-услуги онлайн. Девушкам помог бежать пастор Чхун Кивон.

Он отвез их в посольство Южной Кореи в другой стране. Какое-то время девушки будут жить в центре для переселенцев и готовиться к новой жизни.

Цзиюнь насильно удерживали восемь лет, а Миру – пять. Цзиюнь даже пыталась покончить с собой.

  • 22 января 2019
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