Самая большая белая акула в мире?
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Дайвинг с огромной беременной белой акулой

Дайверы засняли беременную белую акулу, которая претендует на звание самой большой белой акулы в истории.

Три крупные беременные акулы у туши кашалота попали в объектив подводного фотографа Кимберли Джеффрис у берегов острова Оаху на Гавайях.

Эти кадры станут важным источником информации для научного сообщества.

  • 21 января 2019
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