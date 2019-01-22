Морская пехота Британии учится летать
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Морская пехота Британии учится летать

Поковник британской морской пехоты выложил в сеть видео, на котором военнослужащий преодолевает препятствия при помощи летательного аппарата. Это немного похоже на "Железного человека".

Обучение проходило в графстве Девон.

  • 22 января 2019
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