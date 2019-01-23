Джек Шепард:Я надеюсь, что справедливость восторжествует

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Бежавший от правосудия британец сдался полиции в Грузии
За три дня до начала судебных слушаний по делу о гибели 24-летней британки Шарлотты Браун выяснилось, что исчез главный подозреваемый - Джек Шепард.
Суд состоялся без его присутствия. Шепарда заочно признали виновным в смерти девушки. Она утонула, когда он пьяным повез ее кататься на скоростном катере.
Шепарда обвинили в халатности, приведшей к гибели человека, и объявили в розыск. Суд заочно приговорил его к шести годам тюрьмы.
22 января Би-би-си стало известно, что Шепард может укрываться в Тбилиси.
Эсклюзивныекадры телеканала "Рустави-2".
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23 января 2019
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