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Тереза Мэй: второго референдума о "брексите" не будет
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с новым предложением о "брексите", подчеркнув, что она против второго референдума.
И хотя Британия имеет право отозвать свое уведомление о намерении выйти из ЕС, Тереза Мэй исключила такой вариант, поскольку, по ее словам, это противоречит воле избирателей.
В прошлый вторник парламент отклонил вариант сделки с Евросоюзом, предложенный Терезой Мэй.
За прошедшие дни она вела переговоры со всеми партиями - правда, лидер лейбористов Джереми Корбин участвовать в них отказался.
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21 января 2019
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