Российские ПВО в Сирии - не помеха Израилю?
Израиль нанес новые ракетные удары по Сирии. Их цель - позиции союзников Башара Асада - иранского подразделения "Аль-Кудс" неподалеку от Дамаска.
Израильские военные утверждают, что обстрел был осуществлен в ответ на попытку ракетного обстрела израильской территории одним из подразделений иранского Корпуса стражей исламской революции. Ракета была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол".
Последний удар по Сирии Израиль осуществил в конце декабря - и тоже по иранским объектам в провинции Дамаск.
Тогда Сирия впервые применила комплексы ПВО С-300, поставленные Россией, но израильские ракеты смогли их обойти.
На этот раз министерство обороны России сообщило, что сирийские ПВО уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб со стороны Израиля.
Израиль, в свою очередь, опубликовал видео, на котором его ракета уничтожает зенитный комплекс "Панцирь" российского производства, безуспешно пытающийся ее сбить.
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21 января 2019