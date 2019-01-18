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ТВ-новости: Недовольство договором с Чечней
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 18 января:
- Жители Ингушетии собрали 50 тысяч подписей за отставку главы республики Юнус-Бека Евкурова.
- Настю Рыбку поймали в Шереметьево. Мы поговорим о продолжающихся злоключениях секс-инструкторов, оказавшихся в центре политических скандалов.
- Живая легенда. Мы спросили жителей Белграда о том, как они относятся к российскому президенту.
- Омовение как очищение от греха. Мы увидим, как в Индии десятки миллионов людей собираются на самый многочисленный праздник в мире.
- Принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, попал в аварию. Машина герцога перевернулась, но сам он не пострадал
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18 января 2019
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