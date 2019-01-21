"К порядку!": зачем спикеру Палаты общин громкий голос
Спикер Палаты общин - ключевая роль в британском парламенте: депутаты ведут дебаты между собой именно через него.
Когда сотни законодателей пытаются громко отстаивать свои позиции в дискуссиях, спикеру должен уметь наводить порядок, отчитывать коллег или даже просить их покинуть зал.
За несколько месяцев до намеченного на 29 марта выхода Великобритании из ЕС споры в Парламенте стали вызывать особый интерес публики, а накаляющиеся страсти регулярно вынуждают спикера повышать голос.
В итоге спикер даже стал объектом мемов. У спикера есть как сторонники, так и противники, обвиняющие его в предвзятости. Сам спикер говорит, что эти обвинения беспочвенны.
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21 января 2019
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