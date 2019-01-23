Бордель с секс-куклами: станет ли это трендом?
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Бордель с секс-куклами: станет ли это трендом?

В Италии открылся первый в стране бордель с секс-куклами.

Клиентам предлагают провести время с реалистичными силиконовыми куклами.

Посетители необычного борделя могут выбрать цвет волос, форму тела и одежду куклы.

Владельцы считают, что это этичный бордель - здесь нет эксплуатации. Но их критикуют за объективацию женщин.

  • 23 января 2019
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