ТВ-новости: опасны ли для Facebook и Twitter претензии Роскомнадзора?
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ТВ-новости: опасны ли для Facebook и Twitter претензии Роскомнадзора?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 21 января:

  • Роскомнадзор против Facebook и Twitter. Российское ведомство завело административное дело против американских соцсетей. Стоит ли пользователям в России беспокоиться?
  • Открытое нападение. Израиль не только наносит удары по иранским объектам в Сирии, но и признается в этом, что происходит нечасто. Готовится ли Израиль к полномасштабной войне с Ираном?
  • Чей Македонский? В Греции продолжаются массовые выступления противников соглашения со Скопье о переименовании Македонии в Северную Македонию.
  • Самостоятельная жизнь. Мы познакомимся с программистом Иваном. У него ДЦП, но несмотря на эту тяжелую болезнь, он ведет активный образ жизни и помогает другим.
  • 21 января 2019
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