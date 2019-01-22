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ТВ-новости: ради чего Путин встречался с премьером Японии

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 22 января:

  • Незапланированный рейс в Афганистан. Мы поговорим о попытке угона российского самолета. Нападавший обезврежен.
  • Чьи Курилы? Мы узнаем подробности переговоров между главами России и Японии, в центре которых будущее островов и мирный договор.
  • Рыбка на свободе. Обсудим, будет ли прекращено дело против замешанных в политические скандалы Насти Рыбки и Алекса Лесли.
  • В третий раз в президенты. Юлия Тимошенко поборется за пост главы Украины. Говорим о том, почему она - лидер соцопросов.
  • 22 января 2019
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