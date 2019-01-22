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Снова в президенты: пять фактов о Юлии Тимошенко
Украинская партия "Батькивщина" выдвинула бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко кандидатом на выборах президента, которые пройдут 31 марта.
Это третий поход Юлии Тимошенко в президенты: в 2010-м и 2014-м году она приходила к финишу второй, уступая Виктору Януковичу и Петру Порошенко.
Но именно сейчас она ближе всего к тому, чтобы стать первой в истории женщиной-президентом Украины.
Русская служба Би-би-си собрала пять фактов о ее политической карьере.
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22 января 2019
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