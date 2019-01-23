ТВ-новости: Скандал вокруг Dolce&Gabbana
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ТВ-новости: Скандал вокруг Dolce&Gabbana

Рекламную кампанию бренда Dolce&Gabbana обвинили в расизме.

Оказавшаяся в центре скандала китайская модель Зуо Йе говорит, что ее карьера почти полностью уничтожена. Это не единственный случай, когда маркетинговый ход Dolce&Gabbana оборачивается скандалом.

О культурных особенностях и работе в Китае поговорим с нашим корреспондентом и бывшей моделью Алиной Исаченко.

  • 23 января 2019
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