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ТВ-новости: Скандал вокруг Dolce&Gabbana
Рекламную кампанию бренда Dolce&Gabbana обвинили в расизме.
Оказавшаяся в центре скандала китайская модель Зуо Йе говорит, что ее карьера почти полностью уничтожена. Это не единственный случай, когда маркетинговый ход Dolce&Gabbana оборачивается скандалом.
О культурных особенностях и работе в Китае поговорим с нашим корреспондентом и бывшей моделью Алиной Исаченко.
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23 января 2019
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