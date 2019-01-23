ТВ-новости: как прошел "российский день" в Давосе?
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ТВ-новости: как прошел российский день в Давосе?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 23 января:

  • "Вкладывайте в Россию". Поговорим о том, что вышло из попыток убедить инвесторов в Давосе поверить Москве.
  • Прощание с надеждами. Спасатели считают, что шансов найти живым пропавшего аргентинского футболиста Эмилиано Сала уже нет.
  • Скандал вокруг Dolce & Gabbana. Мы узнаем, как всемирно известный бренд обидел многих китайцев.
  • И экстренная помощь жертвам домашнего насилия. Мы увидим работу украинских мобильных бригад. Они помогают тем, кому жизнь превращают в ад самые близкие люди.
  • 23 января 2019
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