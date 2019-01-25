Кого спасти: отец сиамских близнецов перед неразрешимой дилеммой
Media playback is unsupported on your device
Видео

Кого спасти: отец сиамских близнецов перед неразрешимой дилеммой

Сиамские близнецы, Мариэм и Ндейе, которые вместе с отцом переехали из Сенегала в Великобританию, могут погибнуть, так как у одной из девочек порок сердца.

Разделить близнецов возможно, но это очень рискованно для обеих сестер, особенно Мариэм.

Их отец, Ибрагима Ндиайе, оказался поставлен перед страшным выбором.

  • 25 января 2019
Go to next video: Как лабрадор может помочь больному ребенку?