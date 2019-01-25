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Кого спасти: отец сиамских близнецов перед неразрешимой дилеммой
Сиамские близнецы, Мариэм и Ндейе, которые вместе с отцом переехали из Сенегала в Великобританию, могут погибнуть, так как у одной из девочек порок сердца.
Разделить близнецов возможно, но это очень рискованно для обеих сестер, особенно Мариэм.
Их отец, Ибрагима Ндиайе, оказался поставлен перед страшным выбором.
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25 января 2019
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