Кого спасти: отец сиамских близнецов перед неразрешимой дилеммой

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Сиамские близнецы, Мариэм и Ндейе, которые вместе с отцом переехали из Сенегала в Великобританию, могут погибнуть, так как у одной из девочек порок сердца.

Разделить близнецов возможно, но это очень рискованно для обеих сестер, особенно Мариэм.

Их отец, Ибрагима Ндиайе, оказался поставлен перед страшным выбором.