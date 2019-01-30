Музыкант играл на гитаре, пока врачи проводили операцию на его мозге
Media playback is unsupported on your device
Видео

Музыкант играл на гитаре, пока врачи проводили операцию на его мозге

Музыкант Муса Манзини оставался в сознании, пока врачи удаляли опухоль. Все это время он продолжал играть на гитаре.

Врачи сделали трепанацию черепа, пока Муса был под анестезией, но когда добрались до опухоли, пациента разбудили. Это было необходимо для того, чтобы врачи смогли сделать картирование коры головного мозга.

Операция прошла успешно, 90% опухоли удалено. Муса собирается писать новые песни.

  • 30 января 2019
Go to next video: Что потеряет Россия от санкций США против Венесуэлы?