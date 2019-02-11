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Видео
Снежное регби: новая дисциплина набирает популярность в России
В России неожиданную популярность получила новая дисциплина - снежное регби. В соревнованиях уже участвуют десятки команд.
При этом спортсменам не страшен даже десятиградусный мороз.
Для российских поклонников дисциплины это также шанс практиковать ее круглый год.
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11 февраля 2019
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