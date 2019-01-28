Правильный размер порций: все в ваших руках

Кого спасти: отец сиамских близнецов перед неразрешимой дилеммой

Сиамские близнецы, которые вместе с отцом переехали из Сенегала в Великобританию, могут погибнуть, так как у одной из девочек порок сердца. Хирургически разделять их тоже опасно.