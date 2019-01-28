Правильный размер порций: все в ваших руках
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Правильный размер порций: все в ваших руках

Как вы решаете, сколько еды приготовить на себя и свою семью? Мерите весами или кладете на глаз?

Британские диетологи British Nutrition Foundation придумали легкий способ, как определить правильный размер порции данного продукта.

Как выяснилось, в этом вам помогут ваши руки.

Корреспондент Би-би-си Александр Новиченко объясняет, как это работает.

  • 28 января 2019
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