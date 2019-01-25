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Видео
"Дау": арт-проект или эксперимент над людьми?
В Париже представили проект режиссера Ильи Хржановского "Дау" о советском физике и нобелевском лауреате Льве Ландау.
Для проекта в Харькове создали модель института, где работал ученый. Там же долгое время работали и жили люди - их беспрерывно снимали камеры.
В связи с этим некоторые критики назвали проект экспериментом над людьми.
Русская служба Би-би-си побывала на премьере проекта.
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25 января 2019
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