"Дау": арт-проект или эксперимент над людьми?
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"Дау": арт-проект или эксперимент над людьми?

В Париже представили проект режиссера Ильи Хржановского "Дау" о советском физике и нобелевском лауреате Льве Ландау.

Для проекта в Харькове создали модель института, где работал ученый. Там же долгое время работали и жили люди - их беспрерывно снимали камеры.

В связи с этим некоторые критики назвали проект экспериментом над людьми.

Русская служба Би-би-си побывала на премьере проекта.

  • 25 января 2019
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