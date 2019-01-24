Кто такой Хуан Гуайдо?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Кто такой лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо?

В Венесуэле продолжается политический кризис. Лидер объединенной оппозиции страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента.

Это случилось во время демонстрации против президента Николаса Мадуро. На улицы вышли тысячи людей.

35-летний Гуайдо возглавил Национальную ассамблею только в январе 2018-го года.

До этого он инициировал несколько дел о коррупции, которые связаны с администрацией президента, и поставил под вопрос легитимность правления Мадуро.

Тот, в свою очередь, обвинил во всем власти США и потребовал от американских дипломатов, чтобы те покинули страну в течение 72 часов.

Хуана Гуайдо поддержали США, Канада и многие страны Южной Америки.

  • 24 января 2019
Go to next video: Мадуро прячут, солдаты разбегаются. Что произошло в Венесуэле?