Кто такой Хуан Гуайдо?

Кто такой лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо?
В Венесуэле продолжается политический кризис. Лидер объединенной оппозиции страны Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента.
Это случилось во время демонстрации против президента Николаса Мадуро. На улицы вышли тысячи людей.
35-летний Гуайдо возглавил Национальную ассамблею только в январе 2018-го года.
До этого он инициировал несколько дел о коррупции, которые связаны с администрацией президента, и поставил под вопрос легитимность правления Мадуро.
Тот, в свою очередь, обвинил во всем власти США и потребовал от американских дипломатов, чтобы те покинули страну в течение 72 часов.
Хуана Гуайдо поддержали США, Канада и многие страны Южной Америки.
-
24 января 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне