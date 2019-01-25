Лабрадор помогает расти ребенка
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Как лабрадор может помочь больному ребенку?

Хизер родила свою дочку Иззи на 16 недель раньше положенного срока, и это серьезно повлияло на здоровье девочки. Но благодаря собаке по кличке Пепси растить ребенка стало гораздо легче.

Хизер работала дрессировщиком и решила научить свою собаку следить за ребенком. Теперь Пепси может помочь девочке сесть, а в случае необходимости - позвать маму.

  • 25 января 2019
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