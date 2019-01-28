Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи. Видео
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Как из Третьяковской галереи украли картину Куинджи. Видео

МВД опубликовало записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали кражу полотна Архипа Куинджи "Ай Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве.

Меньше чем через сутки после пропажи полотно обнаружили в Подмосковье и задержали подозреваемого.

Подозреваемый заявил на допросе, что не совершал никаких преступлений.

  • 28 января 2019
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