Как шутят лучшие теннисисты мира
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Как шутят лучшие теннисисты мира

Первая ракетка мира Новак Джокович на пресс-конференции, которая прошла в рамках Открытого чемпионата Австралии, подшутил над одним из журналистов, спародировав его итальянский акцент.

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Это не первый случай, когда известный теннисист шутит над акцентом журналиста. До этого на турнире Ролан Гаррос четвертая ракетка мира Александр Зверев не мог нарадоваться йоркширскому акценту журналиста, задававшему ему вопрос. Спортсмен пошутил, что ничего не понял из того, что у него спросили, но сразу же влюбился в акцент журналиста.

  • 1 февраля 2019
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