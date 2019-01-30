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Саратов завалило снегом. Не помогает даже военная техника
Больше двух недель в Саратове идут сильные снегопады. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уже попросил помочь с уборкой снега МЧС и миноброны.
Жители Саратова вынуждены ходить пешком по несколько километров: из-за снега общественный транспорт почти не работает, а машины стоят в десятибальных пробках.
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30 января 2019
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