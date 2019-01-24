ТВ-новости: возможна ли американская интервенция в Венесуэле?
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ТВ-новости: возможна ли американская интервенция в Венесуэле?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 24 января:

  • Боливар не выдержит двоих. В Венесуэле глава оппозиции объявил себя президентом. Его признали США, но не признал действующий президент. Его тоже мало кто признает.
  • "Путин, введи войска". Суд в Киеве признал бывшего президента Виктора Януковича виновным в измене и посягательстве на суверенитет Украины.
  • "Наши в Солсбери". Почему российская настольная игра не вызывает смеха у брата отравленного в Британии Чарли Роули.
  • Декорации реальной жизни, или где заканчивается кино. Мы расскажем о беспрецедентном художественном эксперименте российского режиссера Ильи Хржановского "Дау".
  • 24 января 2019
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