Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: возможна ли американская интервенция в Венесуэле?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 24 января:
- Боливар не выдержит двоих. В Венесуэле глава оппозиции объявил себя президентом. Его признали США, но не признал действующий президент. Его тоже мало кто признает.
- "Путин, введи войска". Суд в Киеве признал бывшего президента Виктора Януковича виновным в измене и посягательстве на суверенитет Украины.
- "Наши в Солсбери". Почему российская настольная игра не вызывает смеха у брата отравленного в Британии Чарли Роули.
- Декорации реальной жизни, или где заканчивается кино. Мы расскажем о беспрецедентном художественном эксперименте российского режиссера Ильи Хржановского "Дау".
-
24 января 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне