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Видео
"Дау": премьера кинопроекта длиною в 15 лет
"Дау" - это не просто фильм, а невероятный эксперимент, растянувшийся на пятнадцать лет. Актеры там живут, а не играют. И насилие чаще всего реальное, а не постановочное.
Презентация масштабного мультимедийного проекта "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского началась в среду в Париже.
С подробностями проекта познакомился культурный обозреватель Русской службы Би-би-си Александр Кан.
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24 января 2019
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