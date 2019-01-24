"Дау": премьера кинопроекта длиною в 15 лет

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"Дау" - это не просто фильм, а невероятный эксперимент, растянувшийся на пятнадцать лет. Актеры там живут, а не играют. И насилие чаще всего реальное, а не постановочное.

Презентация масштабного мультимедийного проекта "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского началась в среду в Париже.

С подробностями проекта познакомился культурный обозреватель Русской службы Би-би-си Александр Кан.