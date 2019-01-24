"Наши в Солсбери": жестокая игра или безобидная шутка?
Разработчик Михаил Бобер и дизайнер Никита Филипов придумали настольную игру "Наши в Солсбери", маршрут в которой повторяет передвижения по городу Анатолия Чепиги (он же Руслан Боширов) и Александра Мишкина (Александр Петров).
Британские власти называют их агентами российской военной разведки и считают, что они причастны к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Жертвами нервно-паралитического вещества "Новичок" стали также британцы Дон Стерджесс и ее партнер Чарли Роули.
Стерджесс скончалась, а брат е партнера Мэтью Роули дал интервью радио Би-би-си, в котором рассказал, в каком состоянии находится его брат, и что сам Мэтью думает о новой российской игре.
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24 января 2019
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