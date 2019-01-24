Венесуэла: переворот или законная смена власти?

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Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

35-летнего Гуайдо как главу государства уже признал президент США Дональд Трамп. В ответ на это Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и обязал американских дипломатов в течение 72 часов покинуть Венесуэлу.

ЕС, Канада и ряд латиноамериканских стран также поддержали Гуайдо.

Однако Кремль продолжает считать Николаса Мадуро легитимным главой Венесуэлы.

В годы правления Мадуро богатая нефтью страна переживает тяжелейший кризис.

МВФ прогнозирует, что инфляция в Венесуэле в этом году может составить 10 млн процентов.

По официальным данным из Венесуэлы бежало уже 3 млн человек, около 10% населения, однако ООН считает, что на самом деле цифра гораздо больше.