Венесуэла: переворот или законная смена власти?
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
35-летнего Гуайдо как главу государства уже признал президент США Дональд Трамп. В ответ на это Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и обязал американских дипломатов в течение 72 часов покинуть Венесуэлу.
ЕС, Канада и ряд латиноамериканских стран также поддержали Гуайдо.
Однако Кремль продолжает считать Николаса Мадуро легитимным главой Венесуэлы.
В годы правления Мадуро богатая нефтью страна переживает тяжелейший кризис.
МВФ прогнозирует, что инфляция в Венесуэле в этом году может составить 10 млн процентов.
По официальным данным из Венесуэлы бежало уже 3 млн человек, около 10% населения, однако ООН считает, что на самом деле цифра гораздо больше.
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24 января 2019