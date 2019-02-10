Как сделать карьеру в спорте и науке одновременно
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Семья акробатов: мама врач, папа физик

Супружеская пара - Марион и Алекс - вместе с сыновьями гастролируют по миру и показывают сногсшибательные акробатические трюки.

В обычной жизни Марион работает спортивным врачом, а Алекс преподает физику в Даремском университете.

  • 10 февраля 2019
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