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Видео
Семья акробатов: мама врач, папа физик
Супружеская пара - Марион и Алекс - вместе с сыновьями гастролируют по миру и показывают сногсшибательные акробатические трюки.
В обычной жизни Марион работает спортивным врачом, а Алекс преподает физику в Даремском университете.
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10 февраля 2019
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