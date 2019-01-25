Новости BBC: что сказала главная свидетельница по делу Серебренникова
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ТВ-Новости: что сказала главная свидетельница обвинения по делу Серебренникова

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

  • Мы узнаем подробности допроса ключевого свидетеля обвинения по делу "Седьмой студии".
  • Услуги посредника - предлагать. Россия готова помочь наладить диалог между лидерами Венесуэлы, которые не признают друг друга.
  • Северная Македония, далее НАТО. Парламент Греции одобрил соглашение Афин и Скопье о переименовании бывшей югославской республики, который открывает ей дорогу в Североатлантический альянс.
  • "Мир, как мы его знаем, подходит к концу". Ученые говорят, что Баренцево море вскоре может перестать быть арктическим из-за изменения климата.
  • 25 января 2019
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