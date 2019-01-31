Капоэйра для ультраортодоксов в Израиле.

Как в Иерусалиме появился дипломированный Санта-Клаус

Исса - Санта-Клаус. Его дому 700 лет, а вместо оленей он ездит на верблюде. Как бывший баскетболист выбрал эту профессию и почему называет себя Санта-Клаусом Иерусалима?