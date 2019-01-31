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Видео
Капоэйра для ультраортодоксов в Израиле
Мики Хайят, тренер капоэйры, учит бразильскому боевому искусству ребят из ультраортодоксальных семей.
"На тренировках с ними происходит удивительная трансформация: движения становятся менее скованными, и даже взгляд меняется", - признается Мики.
Как появилась школа в одном из самых религиозных городов Израиля и как отреагировали раввины на необычное увлечение своих воспитанников?
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31 января 2019
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