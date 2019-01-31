Капоэйра для ультраортодоксов в Израиле.
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Капоэйра для ультраортодоксов в Израиле

Мики Хайят, тренер капоэйры, учит бразильскому боевому искусству ребят из ультраортодоксальных семей.

"На тренировках с ними происходит удивительная трансформация: движения становятся менее скованными, и даже взгляд меняется", - признается Мики.

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  • 31 января 2019
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