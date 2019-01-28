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ТВ-новости: как похищали "Крым" в Москве и Гойю в Лондоне
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 28 января:
- Кража картины Куинджи из Третьяковки и как подобное происходило в Британии.
- Олигарх без портфеля. США сняли санкции с российских компаний, связанных с Олегом Дерипаской, но не с него самого.
- Интеллектуалы против популизма и Путина. Интервью с одной из нобелевских лауреатов, которые подписали письмо об угрозах Европе.
- Следите за руками: британские ученые придумали легкий способ определить размер порций, который поможет похудеть всем желающим.
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28 января 2019
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