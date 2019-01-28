ТВ-Новости: Как похищали "Крым" в Москве и Гойю в Лондоне
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: как похищали "Крым" в Москве и Гойю в Лондоне

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 28 января:

  • Кража картины Куинджи из Третьяковки и как подобное происходило в Британии.
  • Олигарх без портфеля. США сняли санкции с российских компаний, связанных с Олегом Дерипаской, но не с него самого.
  • Интеллектуалы против популизма и Путина. Интервью с одной из нобелевских лауреатов, которые подписали письмо об угрозах Европе.
  • Следите за руками: британские ученые придумали легкий способ определить размер порций, который поможет похудеть всем желающим.
  • 28 января 2019
Go to next video: Брумадинью: прорыв дамбы в Бразилии унес сотни жизней