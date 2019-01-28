Брумадинью: прорыв дамбы в Бразилии унес сотни жизней
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Брумадинью: прорыв дамбы в Бразилии унес сотни жизней

На юго-востоке Бразилии в результате прорыва дамбы железорудного комплекса погибли сотни людей.

Поток, несущий миллионы тонн отходов добычи железной руды, смыл дороги, леса и здания вблизи города Брумадинью в бразильском штате Минас-Жерайс.

Дамбой владеет крупнейший в мире производитель железной руды - бразильская компания Vale.

Это не первая подобная трагедия с дамбой этой компании в Бразилии.

  • 28 января 2019
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